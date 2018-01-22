«Атлантика» уйдёт в частные руки

Здание легендарного кинотеатра продали за 50 миллионов рублей. На эти деньги администрация города Мурманска приобретет жилплощади, которые войдут в маневренный фонд.

Что будет с труппой областного драмтеатра, которая нашла временное пристанище в стенах «Атлантики» на время ремонта собственного здания, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».