Атлеты в ползунках ставят рекорды

Карапузы в ползунках вновь выступают на соревнованиях. Доползти до финишной прямой и не сойти с дистанции им помогали преданные болельщики - мамы и папы.

В Мурманске собрались малыши, которым нет ещё и года. Точнее, их принесли на эти соревнования родители. Карапузов ждёт серьёзное испытание – «забег» на 4 метра.

Марина Арбузова, организатор соревнований: «Мотиватором этой встречи стал мой ребёнок. Мы недавно поползли, я подумала, время проходит, надо сделать забег для малышей. Ждём результат что все детки соберутся и даже, если будет плачь, то это к победе - слезы радости».

Как и на взрослых состязаниях, здесь перед стартом царит напряжение. Маленькие атлеты, кажется, присматриваются друг другу и пытаются выработать тактику, которая сможет гарантировать им победу. Родители дают последние наставления.

Сергей Ковтунов, папа спортсмена: «Я, по мере возможности, сам участвую в марафонах, забегах. С товарищами каждый год бегаю. Пора бы Степану приобщаться к этому делу».

Главная задача юного спортсмена прийти к финишу первым. Преодолеть дистанцию кроха должен только ползком и без посторонней помощи.

На этих соревнованиях страсти зашкаливают, например, за Костика пришли болеть полным составом семьи.

Бабушка Кости говорит, что его проще всего завлечь смартфоном. Только в этот раз такая приманка не помогла. Удача отвернулась от мальчишки. Ведь вокруг столько всего интересного! Например, другие малыши на соседних дорожках и всякие интересные вещи, которыми приманивают их чужие родители. Они куда увлекательнее, чем свои, не раз уже виденные игрушки, ноутбуки и телефоны. Некоторые от любопытства даже начинали делать первые шаги.

В таких забегах точно нет проигравших, все участники зарядились отличным настроением и получили приятные впечатления.