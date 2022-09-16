Атмосфера ужастика: в Коле завершился последний этап соревнований «Школа безопасности»

Андрей Коцюн, главный специалист-эксперт группы координации АСФ МЧС России по Мурманской области: ««У нас по условиям, пострадавший получил очень серьёзные травмы, при которых передвижение его запрещено. Ведро с водой у нас является маркером. Малейшая капелька воды, вытекшая из ведра, означает, что небрежно транспортировался пострадавший».

В этот раз юные спасатели боролись с последствиями чрезвычайной ситуации техногенного характера.

До этого этапа региональных соревнований «Школа безопасности» добрались четыре команды. Ранее школьники, например, демонстрировали навыки спасения утопающего и умение поиска потерявшихся в лесу людей. В этот раз локацией для испытания стала площадка в Коле, где тренируются реальные спасатели. Задача у ребят ни много ни мало вытащить пострадавших из-под завала.

Милана Тарасова, участник команды из Видяево: «Участвую уже не в первый раз, мне очень здесь понравилось. Тут была такая атмосфера ужастика».

Надев противогазы, они должны были попасть в здание, но без использования гидравлического аварийно-спасательного оборудования здесь никак. Далее юным спасателям нужно было найти пострадавшего, бережно извлечь его наружу по условно заваленному коридору. Отметим, что усложняло задание ведро с водой, которое использовали вместо манекена.

Андрей Коцюн, главный специалист-эксперт группы координации АСФ МЧС России по Мурманской области: ««У нас по условиям, пострадавший получил очень серьёзные травмы, при которых передвижение его запрещено. Ведро с водой у нас является маркером. Малейшая капелька воды, вытекшая из ведра, означает, что небрежно транспортировался пострадавший».

За безопасностью детей следили настоящие спасатели.

Евгений Кузнецов, спасатель: «Мы обеспечиваем безопасность здесь. Смотрим, чтобы проходящие не повредились во время работы. Очень интересно за ними наблюдать, как они это делают, их смекалку».

Напомним, региональные соревнования проводят по 17 сентября. В них принимают участие команды образовательных учреждений региона и победители муниципальных этапов.