Атмосферно, стильно и творчески: молодёжная команда «Нравы» провела музыкальный вечер

Талантливые исполнители, актёры и просто люди, которым искусство по душе. Своим творчеством многогранные артисты сделали вечер незабываемым.

Со сцены звучали легендарные мировые хиты и авторские композиции, одну из которых исполнила певица Даша Парная.

Через музыку девушка рассказывает свою историю, иногда это бывает непросто, поэтому рождение произведения она считает особенным моментом.

Даша Парная, музыкант: «Песня называется «Where are we going today?» («Куда поедем сегодня?» или «Куда собираемся сегодня?»). Она про то, когда начинаются романтические отношения, то вы не можете друг от друга оторваться, хотите вместе гулять по городу, куда-то ездить, если есть машина».

А вот Андрей Редлих не только поет, но ещё и пишет стихотворения. Большинство из них о любви. По многочисленным просьбам зрителей, артист приоткрыл завесу своего поэтического искусства. Но перед этим погрузил слушателей в зарубежное творчество 60-х годов, исполнив песню Фрэнка Синатры «Strangers in the Night».

Андрей Редлих, музыкант, актёр театра Северного флота: «Эта песня мелодична и уникальна. В первую очередь, она откликается моей душе, моим переживаниям, которые, я хочу сказать, ещё не потухли, хотя прошло уже достаточно много времени».

Чтобы воспоминания о чудесном времяпрепровождении остались не только в мыслях, но и на листке бумаги, каждого желающего рисовал приглашенный художник.

Амина Биккиняева, гость вечера: «Это немножечко неловко, потому что человек смотрит на тебя, нужно непрерывно на него в ответ смотреть. Немножечко некомфортно. Но в итоге получилась безумная красота, этот человек, правда, знает своё дело».

Уют, много общения и доброжелательная атмосфера – всё на высшем уровне, отметили гости мероприятия.

Ангелина Гущина, гость вечера: «Я думала, что будет меньше людей. Меня удивило, что их много, очень уютная обстановка, как обычно, очень миленько, я рада сюда приходить постоянно».

В завершение вечера был организован квиз на знание известных композиций прошлых лет и современности.

Время, после которого захочется погрузиться в музыкальную ностальгию. Таким оно запомнилось всем присутствующим. А команда «Нравы» обещает организовать новые неповторимые ивенты.