«Атомфлот», «Норникель» и «Газпромнефть» закрепили долгосрочное сотрудничество

На борту атомного ледокола-музея «Ленин» состоялось подписание сразу двух важных документов между Федеральным государственным унитарным предприятием «Атомфлот», компаниями «Норникель» и «Газпромнефть», гарантирующих долгосрочное сотрудничество в предоставлении услуг ледокольного флота.

Подписание долгосрочных соглашений о сотрудничестве, а по сути, продолжение давних и прочных партнерских отношений. «Подписание соглашения с «Норильским никелем» принципиально важно, так как мы чётко понимаем, что мы работаем в этих условиях и с «Газпромнефтью», которая будет дальше развиваться, - отмечает Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». - Это фиксация долгосрочного сотрудничества для обеих компаний. Для «Норникеля», «Газпромнефти» и «Атомфлота» – это уверенность в завтрашнем дне и возможность стабильно работать».

Подписанные документы для «Атомфлота», в том числе, станут надежным фундаментом для дальнейшего обновления и строительства новых судов.

«Есть, во-первых, указ президента о достижении грузоперевозок на СМП до 80 миллионов тонн к 2024 году, - напомнил Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». - Есть распоряжение о подписании долгосрочных обязывающих контрактов с основными пользователями наших услуг. Строительство ледоколов: четвёртого и пятого, контракт по которым мы подписали в августе этого года. Он рассчитан на 45 млрд рублей – это средства государства, а 55 млрд – средства «Росатома» и «Атомфлота». И чтобы эти средства взять в банке, нам нужны долгосрочные контракты».

Для «Норникеля» договор с «Атомфлотом» - стратегический и дополнительный гарант соблюдения промышленным гигантом обязательств по транспортировке грузов.

«Для нас – это гарантированная возможность обеспечить поставки нашей продукции, металлопродукции, файштейна, а также продукции в рамках северного завоза на постоянной основе, - отмечает Дмитрий Пристансков, вице-президент ПАО ГМК «Норильский никель». - Для нас крайне важны эти стратегические отношения с «Атомфлотом», мы их рассматриваем только в долгосрочной перспективе».

Эффективность взаимодействия «Норникеля» и «Атомфлота» доказана временем. Ледокольные проводки транспортных судов, перевозивших грузы Норильского горно-металлургического комбината, ведут своё начало с момента старта эксплуатации первого в мире атомного ледокола «Ленин». И тем более знаково, что подписание нынешнего соглашение состоялось на борту легендарного судна. «Подписали дополнительное соглашение к контракту от 2014 года и пролонгировали услуги «Атомфлота» на прокладку каналов и проводку наших судов, зафрактованных на проходку по Севморпути до 2027 года с возможностью пролонгации до 2022 года. Тем самым мы обеспечиваем заказ и спрос на услуги в долгосрочной перспективе», - комментирует Дмитрий Пристансков, вице-президент ПАО ГМК «Норильский никель».

За почти шесть десятков лет более 40 млн тонн грузов были перевезены «Норникелем» при поддержке атомного ледокольного флота. В наши дни объём грузоперевозок компании по Северному морскому пути достигает без малого 1,3 млн тонн в год.