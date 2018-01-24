«Атомфлот» в Арктике не подведёт

В минувшем году количество ледокольных проводок ФГПУ «Атомфлот» в акватории Северного морского пути выросло на 20%.

В 2017 году ледоколы «Росатома» провели по Северному морскому «коридору» 492 судна общей валовой вместительностью больше семи миллионов тон. Первый заместитель генерального директора корпорации Мустафа Кашка предположил, что в будущем число проводок продолжит увеличиваться.

Тенденция к росту сохраняется на предприятии уже не первый год благодаря усилиям экипажей флота, которые демонстрируют заказчикам профессионализм и максимальную ответственность. Наглядный тому пример - рост прибыли. Всего за 5 лет этот показатель вырос в три с половиной раза. Кроме того, в ноябре 2017 года ввели в эксплуатацию ледокольный буксир «Юрибей». Его ходовые качества позволяют круглый год выполнять работу, связанную с крупными морскими судам, которые перевозят сжиженный природный газ.

Так же на «Атомфлоте» был реализован план мероприятий, посвящённых Году экологии, продолжилась утилизация атомного ледокола «Сибирь» и плавучей технической базы «Лепсе».