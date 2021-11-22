День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.21 19:30
Атомная подлодка «Курск» в 2000 году затонула, столкнувшись с подлодкой НАТО – Вячеслав Попов
Такое заявление сделал адмирал Вячеслав Попов, бывший командующий Северным Флотом. Ранее он уже выдвигал эту версию.
В правдивости данного изречения Попов уверен на 90%, но назвать наименование НАТОвской подлодки, которая стала причиной гибели наших подводников, за которыми она следила, он не стал за неимением доказательств.
Об этом адмирал рассказал «РИА «Новости».
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в 2018 году говорил, что причиной трагедии стало неудовлетворительное состояние армии в те времена.
Комментарии
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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