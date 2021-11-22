Атомная подлодка «Курск» в 2000 году затонула, столкнувшись с подлодкой НАТО – Вячеслав Попов

Такое заявление сделал адмирал Вячеслав Попов, бывший командующий Северным Флотом. Ранее он уже выдвигал эту версию.

В правдивости данного изречения Попов уверен на 90%, но назвать наименование НАТОвской подлодки, которая стала причиной гибели наших подводников, за которыми она следила, он не стал за неимением доказательств.

Об этом адмирал рассказал «РИА «Новости».

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в 2018 году говорил, что причиной трагедии стало неудовлетворительное состояние армии в те времена.