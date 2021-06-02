Атомная подводная лодка «Казань» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте

АПЛ «Казань» - это модифицированная версия подводных лодок проекта «Ясень», 4-го поколения с пониженным уровнем акустического поля. Она оснащена крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели на земле, под и над водой.

Заполярье встречает «Казань», атомную подводную лодку 4-го поколения, пасмурной погодой. В районе Западной Лицы на сопках так и вовсе лежит снег. Корабль по заливу идёт в надводном положении, неспешно, как будто не торопится в порт приписки.

Уже у пирса чёрную, едва различимую на водной глади, подлодку под бока подхватывают для швартовки буксиры. За процессом с борта наблюдает командир крейсера Александр Бекетов, которому выпала честь впервые поднимать Андреевский флаг на корабле.

Служил он и на «Северодвинске», головной лодке проекта «Ясень». Участвовал в испытаниях и дорабатывал вместе со специалистами «Севмаша» конструкцию корабля.

Следующие две подлодки проекта «Новосибирск» и «Красноярск» поступят на Тихоокеанский флот. А вот пятая - «Архангельск» так же придёт на службу к нам на Север, но когда это будет пока неизвестно.