Атомная подводная лодка Северного флота «Казань» успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведён по полигону в Архангельской области.

По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. Это модифицированная версия подводных лодок проекта «Ясень» четвертого поколения АПЛ с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели как на земле, так на воде и под водой.