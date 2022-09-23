Атомный контейнеровоз «Севморпуть» отправился из Мурманска в Петропавловск-Камчатский

Напомним, с 2022 года правительство России начало субсидирование арктических каботажных перевозок между портами Санкт-Петербург, Мурманск и терминалами Дальнего Востока. Каждый год на субсидирование работ арктической грузовой линии будет выделяться по 560 млн рублей. Ответственными за организацию рейсов назначены Минвостокразвития и госкорпорация «Росатом».