Атомный контейнеровоз «Севморпуть» успешно завершил переход из Петропавловска-Камчатского в Мурманск

В Мурманск экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» доставил 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с морепродуктами.

Как сообщает отдел коммуникаций «Атомфлота», первый в этом году субсидируемый каботажный рейс проходил по маршруту Санкт-Петербург - порт Восточный - Петропавловск-Камчатский - Мурманск. Рейс реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути».

В Мурманск экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» доставил 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с морепродуктами.

Переход из Петропавловска-Камчатского проходил в штатном режиме. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз «Севморпуть» успешно преодолел весь маршрут. «Рефконтейнеры доставлены в установленные сроки», - отметил генеральный директор «Атомфлота» Леонид Ирлица.