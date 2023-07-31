Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении порта Мурманск

Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На борту судна 204 рефрижераторных контейнера с морепродуктами.

Напомним, из Санкт-Петербурга на Дальний Восток контейнеровоз вышел загруженный на 90%, а с Камчатки судно взяло полный груз, что, по мнению экспертов, демонстрирует заинтересованность грузоотправителей в доставке продукции через акваторию Севморпути.