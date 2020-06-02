Атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершил зимне-весеннюю навигацию

Мощное судно вернулось в порт приписки Мурманск. Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой с марта успешно выполнило три рейса.

После завершения планового докового ремонта в Санкт-Петербурге атомный контейнеровоз самостоятельно, без ледокольной проводки, обеспечил доставку генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2», а затем выполнил два рейса в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа. Туда лихтеровоз доставил более 15 тысяч тонн строительных материалов. Груз, большую часть которого составляют железобетонные плиты, предназначен для продолжения возведения взлётно-посадочной полосы всесезонного аэродрома Северного флота «Нагурская». Он был открыт нынешней весной и функционирует в штатном режиме, при этом на нём продолжаются строительные работы.