Атомный ледокол «50 лет Победы» готовится к новому круизному сезону

15 июня атомоход выйдет в первый в 2017 году рейс на Северный полюс. На борту атомохода к самой северной точке планеты отправятся 125 туристов.

Продолжительность круиза Мурманск – Северный полюс - Мурманск составляет 11 суток. Цена на путевку варьируется от 2 млн рублей. Арктический круиз в основном популярен у иностранцев, на борту ледокола к вершине мира в этот раз отправятся туристы из Европы и Азии. В программу круиза обычно включено полярное барбекю и купание в Севером Ледовитом океане.

Всего до 12 августа атомный ледокол «50 лет Победы» совершит пять туристических рейсов на Северный полюс.