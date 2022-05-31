Атомный ледокол «50 лет Победы» готовится к походу на Северный полюс со школьниками на борту

Атомоход «50 лет Победы» готовится к походу на Северный полюс. В этом году в экспедицию в рамках проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project» отправятся 28 школьников со всей страны. Школьники совершат переход Северному полюсу и на Землю Франца-Иосифа.

Сейчас судно находится у причала «Атомфлота».

Атомоход «50 лет Победы» готовится к походу на Северный полюс. В этом году в экспедицию в рамках проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project» отправятся 28 школьников со всей страны. Школьники совершат переход Северному полюсу и на Землю Франца-Иосифа.

В прошлом году по уникальному маршруту путешествие совершили более ста школьников и студентов. Участниками экспедиции стали самые талантливые и активные ребята со всей страны – это победители интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», турнира молодых профессионалов «ТЕМП» Госкорпорации «Росатом», Всероссийского конкурса «Большая перемена» и других. Во время путешествия для ребят были организованы научные лекции, командные и творческие мероприятия.