Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил борт во время освобождения из ледового плена судна «Ямал Кречет»

Авария произошла в водах Карского моря.

Ледокол «50 лет Победы» пришёл на помощь транспортнику, который застрял в Карском море. Во время обколки сухогруза ледокол навалился левым бортом на судно и повредил обшивку.

В аварии никто не пострадал, реакторная установка цела, а бедствующее судно удалось вызволить из ледяного плена.

Теперь ледокол «50 лет Победы» ждёт ремонт.