Атомный ледокол «Арктика» после замены и отладки двигателя возьмёт курс на Мурманск

Атомоход ремонтируют на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

Самый мощный в мире ледокол предположительно вернётся в Заполярье в ноябре. Об этом сообщил генеральный директор «Балтийского завода» Алексей Кадилов, пишет ТАСС.

«Арктика» - головное судно проекта, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года ледокол был спущен на воду, а 21 октября 2020 года он был введён в эксплуатацию.

Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведётся строительство ещё четырех судов линейки, это ледоколы «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Стало известно, что Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути. Организовать транзит поручено правительству страны и госкорпорации «Росатом». Старт проекта намечен уже на будущий год.