Атомный ледокол «Арктика» впервые обеспечит проводку каравана судов по СМП с востока на запад

В связке с «Арктикой» идёт дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын». За собой из порта Певек (это на минуточку Чукотка) они ведут теплоходы «Инженер Трубин» и «Полар Кинг». «Проводка каравана завершится у западной кромки льдов Карского моря.

Группа судов фактически пройдёт всю акваторию Северного морского пути. Опыт, полученный во время данного перехода, будет положен в основу круглогодичного судоходства в северных широтах.

Атомный ледокол «Арктика» работает по контракту, проводит караваны судов с грузами для реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны на территории опережающего развития «Чукотка». В настоящее время в восточном районе Севморпути наблюдаются тяжёлые ледовые условия. Тем не менее, по словам капитана «Арктики», атомоход уверенно справляется с задачей. Планируется, что к концу февраля ледокол завершит проводку каравана.

Василий Губкин, капитан атомного ледокола «Арктика»: «По своим характеристикам универсальные атомные ледоколы превосходят атомоходы предыдущих проектов. Маневренность, лёдопроходимость, возможность изменения осадки – это ключевые преимущества. Капитаны судов, которые мы провели подтверждают, что идти за универсальным атомным ледоколом гораздо удобнее. Канал за ледоколом – широкий, прямолинейный и более чистый, а значит, плавание за атомоходом в ледовых условиях безопаснее».