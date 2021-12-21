Атомный ледокол «Сибирь» вернулся к причалу Балтийского завода после финального этапа программы заводских ходовых испытаний

Судно готовят к переходу в Мурманск.

Во время контрольного выхода в акваторию Финского залива заводская команда провела окончательную проверку систем и механизмов судна, замечания по которым были выявлены на первом этапе испытаний.

Сейчас первый серийный атомный ледокол «Сибирь» ошвартован у причала Балтийского завода. Специалисты предприятия и экипаж готовят судно к переходу в Мурманск.

Ожидается, что акт передачи ледокола заказчику («Атомфлоту») будет подписан в последних числах текущего года. Государственный флаг Российской Федерации будет поднят на борту атомохода в начале 2022 года.

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» - второе судно проекта, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в мае 2015 года. На предприятии ведётся строительство ещё трёх атомоходов – это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка».