Атомный ледокол «Сибирь» впервые обеспечил проводку судов в акватории реки Енисей

Это первый рабочий рейс атомохода с момента ввода в эксплуатацию.

Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. В Енисейском заливе толщина льда доходила до полутора метров, что не помешало атомному ледоколу обеспечить коммерческую скорость проводки.

В ближайшее время универсальный атомный ледокол «Сибирь» вернётся за судном «Турухан» для дальнейшей проводки теплохода в порт Дудинка.

После этого атомоход продолжит работу в Обь-Енисейском районе Карского моря.

Напомним, в рейс судно ушло сразу после торжественной церемонии поднятия государственного флага, которая состоялась 25 января в Мурманске.