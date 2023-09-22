Атомный ледокол «Сибирь» завершил работу в период очередной навигации и вернулся в порт приписки Мурманск

С ноября 2022 года экипаж судна обеспечил проводку 128 судов и прошёл более 62 тысяч морских миль.

В сентябре этого года атомный ледокол участвовал в уникальной проводке самого крупного судна типа CapeSize с 164,5 тысячи тонн железнорудного концентрата на борту. После долгого рейса будет находится в Мурманске на плановом обслуживании.

22 сентября запланирована смена экипажа. Команда капитана Олега Щапина сдаст вахту капитану Константину Келареву. Сейчас в акватории Северного морского пути успешно работают три универсальных атомных ледокола нового проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Эти современные суда являются определяющим фактором устойчивого развития судоходства в высоких широтах.

Атомоходы будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории севморпути.