Атомный ледокол «Урал» передадут «Росатому» в конце ноября

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Атомфлота» Леонид Ирлица, передает ТАСС.

На Балтийском заводе 22 ноября спустят на воду «Якутию» и в это же время будет вестись подготовка к выходу в море ледокола «Урал», отметил руководитель «Атомфлота».

Также, согласно актуальной информации от Росатома, ледокол «Якутия» планируют сдать в 2024 году, «Чукотка» – в 2026-ом.