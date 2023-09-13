Атомный ледокол «Урал» покинул достроечную набережную Балтийского завода и встал в сухой док на Кронштадтском морском заводе

В течение следующих месяцев на судне будут проведены плановые ремонтные работы.

Согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола, а по его результатам будут проведены необходимые работы.

Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно нового проекта, построенное на Балтийском заводе. Судно заложили 25 июля 2016 года, а 22 ноября 2022 на судне был поднят государственный флаг. Главная задача атомоходов - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трёх метров.

Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведётся строительство ещё двух судов проекта, это ледоколы «Якутия» и «Чукотка».