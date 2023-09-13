День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.23 19:30
Атомный ледокол «Урал» покинул достроечную набережную Балтийского завода и встал в сухой док на Кронштадтском морском заводе
В течение следующих месяцев на судне будут проведены плановые ремонтные работы.
Согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола, а по его результатам будут проведены необходимые работы.
Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно нового проекта, построенное на Балтийском заводе. Судно заложили 25 июля 2016 года, а 22 ноября 2022 на судне был поднят государственный флаг. Главная задача атомоходов - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трёх метров.
Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведётся строительство ещё двух судов проекта, это ледоколы «Якутия» и «Чукотка».
Комментарии
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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Анастасия
31.08.23 22:46
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