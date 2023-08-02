День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.23 19:30
Атомный ледокол «Урал» пройдёт плановый ремонт в сухом доке Кронштадтского морского завода
Первого августа судно пришвартовалось к достроечной набережной для подготовки к плановому ремонту.
Во время работ в доке, согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. По его результатам будут проведены необходимые работы, в том числе окраска и восстановление маркировки.
Напомним, второй серийный универсальный атомный ледокол «Урал» заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года атомоход был спущен на воду, а 22 ноября прошлого года на судне был поднят Государственный флаг.
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