Атомный ледокол «Урал» пройдёт плановый ремонт в сухом доке Кронштадтского морского завода

Первого августа судно пришвартовалось к достроечной набережной для подготовки к плановому ремонту.

Во время работ в доке, согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. По его результатам будут проведены необходимые работы, в том числе окраска и восстановление маркировки.

Напомним, второй серийный универсальный атомный ледокол «Урал» заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года атомоход был спущен на воду, а 22 ноября прошлого года на судне был поднят Государственный флаг.