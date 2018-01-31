Атомный ледокол «Ямал» вывели из дока

Но до весны на нём продолжатся ремонтные работы.

Специалисты провели ревизию бортов, проверили корпус и винты на наличие дефектов. Всё, что вызывало сомнение специалистов, заменили или починили. Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», до конца марта ремонтные работы на атомном ледоколе «Ямал» будут производиться у причала. После их завершения атомоход приступит к безопасной проводке судов в акватории Северного морского пути.