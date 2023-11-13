Атомный лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в порт Петропавловск-Камчатский в рамках третьего в этом году субсидируемого рейса

На борту судна более двух тысяч тонн различных грузов.

Рейс, который проходит по маршруту Санкт-Петербург — порт Восточный — Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург, реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». В этот раз в восточном направлении были отправлены: оборудование, краны, машины, цемент.

С Дальнего Востока на запад страны лихтеровоз доставит почти 90 сорокафутовых контейнеров с дальневосточной рыбой. По плану в Санкт-Петербург «Севморпуть» должен вернуться в конце ноября.