День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.25 19:30
Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море
Мишень, по которой из подводного положения нанёс удар «Архангельск», находилась на удалении около 200 километров.
По данным объективного контроля ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.
Район учений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.
Напомним, атомный подводный крейсер «Архангельск» был заложен в 2015 году. В декабре 2024-га принят в состав Северного флота.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Мнимый больной». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)1 из 3 работающих признал, что денежные проблемы снижают его эффективность на работе-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 43 копейки, евро прибавило почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Регоператор завершил кампанию по вывозу отходов из отдаленных сел Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси