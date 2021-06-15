Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» продемонстрировал мощь своих орудий на очередных учениях

Флагман Северного флота провёл тренировку по поражению различных целей ракетными и артиллерийскими залпами. Боевые расчёты артустановки АК-130 успешно поразили морские и береговые мишени, а зенитные ракеты комплекса «Кинжал» точно попали по воздушным целям.

Крейсер «Пётр Великий» возглавил комплексные учения различных сил флота по обороне морских рубежей России в Арктике. Вместе с ним в море действовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и корабли Кольской флотилии. Моряки выполнили совместное маневрирование, проход морского минного заграждения, отработали нанесение артиллерийского удара по условному противнику и многое другое.

По оценке командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, все поставленные задачи силами и войсками флота в ходе учения решены успешно.