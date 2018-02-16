Атомоход - рекордсмен. «Вайгач» побил мировой рекорд по длительности эксплуатации ядерной установки

Предыдущий рекорд 177 тысяч 204 часа работы ядерной энергетической установки был достигнут в августе 2008 года ледоколом «Арктика». Новое достижение на 1 час больше установлен сегодня, 16 февраля 2018 года. 10 лет спустя. Но как заявляет главный инженер «Атомфлота» Мустафа Кашка, в 2017 году на ледоколе провели работы по продлению срока службы. Ресурсные показатели энергетических установок продлены до 200 тысяч часов. Отметим, что первоначальный ресурс атомного ледокола «Вайгач» был в два раза ниже.