Атомоход-музей «Ленин» принял на борт первых в этом году школьников

Учащиеся кадетской школы вместе с представителями руководства города сегодня участвовали в интерактивной игре, подготовленной информационным центром по атомной энергии в честь начала учебного года. Тема - развитие атомного ледокольного флота. Четырём командам, состоящим из нескольких человек, необходимо было порассуждать, насколько важен Северный морской путь для нашей страны. Подобные занятия проводятся в центре уже 7 лет.

- Конечный результат – это поступление ребят в институты, в выборе профессии, в выборе направления, вообще, куда пойти им учиться, - говорит Светлана Блюменталь, руководитель информационного центра по атомной энергии города Мурманска. - Очень много мероприятий, которые мы организовывали и проводили с детьми, были направлены на профориентацию детей. Мы старались помочь им использовать полученные знания и выбрать себе свой жизненный путь.

Информационный центр по атомной энергии проводит большую работу с юными мурманчанами. На площадке центра проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, семинары, мастер-классы, круглые столы и даже ток шоу. Большим спросом у школьников пользуются занятия с привлечением учёным. В ближайшие три месяца намечено уже три подобные встречи.

- Здесь идёт очень интересная форма занятий, поэтому школьники разного возраста приходят сюда с большим желанием, - отмечает Михаил Белошеев, депутат городского Совета города Мурманска. – Их присутствие на атомном ледоколе «Ленин» уже вдохновляет. Поэтому занятия проходят очень интересно.

В этом году центр атомной энергии впервые начал интерактивную работу и с родителями. Сейчас проходит фотоконкурс, подарком за победу в котором станет книжка. Конечно с атомной тематикой.

- Это мероприятие мне очень нравится, так как оно позволяет узнать всё про атомный флот, - говорит Егор Ласкин, ученик 10 класса кадетской школы.

Егор, как и многие другие школьники, уже сейчас хочет связать своё будущее с атомным флотом.