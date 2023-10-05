Аудиогид в дорогу: поездки на общественном транспорте в Мурманске станут разнообразнее и интереснее

В Мурманске создают аудиогид для троллейбусов.

Люди искусства ни минуты не могут усидеть на месте. Они всегда в поисках новых идей или уже в процессе их реализации. Так, креативная команда из Мурманска организовала серию культурных инициатив в сотрудничестве с предприятием «Электротранспорт» и энергетиками под названием «Контакт».

Мария Михайленко, куратор проекта «Контакт»: «Проект «Контакт» - это крупный социокультурный проект, который мы разрабатываем с командой самых разных специалистов. Ядром этого проекта является аудиогид, который будет загружен в троллейбусах. Центральной темой его является город через искусство. Когда мы говорим об искусстве в городе, то нельзя не сказать о монументальной живописи – муралах».

Мурал украсил технический павильон в Первомайском районе. На нём молодые и опытные художники отразили коммуникации в городской среде. К слову, подробнее о монументальной живописи можно будет услышать в аудиогиде троллейбуса номер 4. Электронный экскурсовод для общественного транспорта - это основная разработка участников проекта «Контакт». Над ним мастера ораторского искусства трудились в студии звукозаписи, чтобы северян было приятно и интересно.

Опробовать новшество общественного транспорта – аудиогид, мурманчане смогут со своего телефона. Записи будут доступны также в группе «ВКонтакте», телеграм-канале и на туристической платформе izi.TRAVEL. Каждый маршрут троллейбуса будет иметь свою тематику. Например, в шестерке расскажут о живописи, театре и кино, в десятке - о музыке, в четверке - о монументальном искусстве и урбанистике, а в тройке вы услышите личные истории мурманчан.

Ребята знакомят гостей города и северян с историей Мурманска ещё и с помощью бесплатных экскурсий.

- Мы провели экскурсию по маралам «Роста 2023» в Первомайке. Все получили огромное удовольствие, был интересно. Получили большой отклик позитивный, добрый, положительный. Погода очень способствует, погода очень мурманская. Планируем дальше работать в таком же духе.

А подключиться к троллейбусному гиду мурманчане смогут уже ближайшее время.