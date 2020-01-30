Аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» свяжет «Цифровыми нитями» поклонников современного искусства

В Мурманске с 6 по 8 февраля пройдёт четвертый международный фестиваль «Инверсия». Тема этого года «Цифровые нити». Артисты и кураторы из Беларуси, Швейцарии, Норвегии, Германии, Нидерландов и Исландии и других стран соберутся за Полярным кругом, чтобы представить мультижанровую музыкальную программу.

Гости «Инверсии» станут свидетелями смешения нескольких форм современного искусства – это аудиовизуальный перформансы, выставки с дополненной реальностью, открытые показы кинолент, а также дискуссии на конференции. Завершится трёхдневный марафон вечеринкой с диджей-сетами от северо-норвежского фестиваля электронной музыки «Insomnia».

«Инверсия» была создана мурманскими продюсерами «Фрайдеймилк» в 2017 году и именно тогда стала собирать аудиторию стран Северной Европы и России, охватив различные городские локации - клубы и концертные залы.

Жанна Гузенко, продюсер фестиваля «Инверсия»: «Это фестиваль для всех, кто интересуется культурой, искусством, всем, что окружает всех нас».