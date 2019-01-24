Аукционы на квоты и предновогодний «Гонец» потопят рыбную отрасль Мурмана

Против российских рыбаков ведут информационную войну! В материалах федеральных СМИ их называют браконьерами. На Дальнем Востоке и в Мурманской области рыбопромышленники провели ряд пресс-конференций, на которых рассказали, как обстоят дела на самом деле, для чего нужна атака на промысловиков, что ждёт отрасль в ближайшем будущем. Прогнозы - неутешительные.

Российскую общественность склоняют к тому, что аукционы на квоты для рыбопромышленной отрасли России - благо. Такую точку зрения сегодня на пресс-конференции высказали мурманские рыбаки. Недавно по федеральным каналам прошёл ряд репортажей, который выставил рыбаков России в нелицеприятном свете. Их назвали браконьерами и обвинили в том, что рыбу они везут исключительно за границу. Сами рыбопромышленники уверены - это информационная атака.

- Собственно, как добились того, чтобы не было браконьерской рыбы. Подписано соглашение у Российской Федерации со всеми покупателями нашей рыбопродукции, со всеми прибрежными государствами-соседями о том, чтобы не было приобретения ими браконьерской продукции, - поясняет Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера. - Условия покупки продукции очень жёсткие. Теруправление оформляет сертификат улова, без которого невозможна выгрузка: будь то транспорт или рыбак, невозможна выгрузка рыбопродукции на берег.

Сгущает краски федеральная пресса, считают региональные рыбаки, для того, чтобы настроить общественное мнение на необходимость принятия законопроекта об аукционах на рыболовные квоты. С ними солидарен и областной министр рыбопромышленности Андрей Иванов.

- Нужно понимать, что вот это постоянно фигурирующее 50-процентные объёмы на аукцион, нужно понимать это соотношение. Показывают ворованное, и как бы своровали ещё 50 процентов от положенного промысла. То есть, явно аудиторию готовят к тому, что нужно ещё 50 процентов на аукционы отдавать, - как-то сложно объясняет Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Понимаете, цифра состыковывается. И никто не задумывается, какими мощностями эта квота будет осваиваться. Такие бешеные объёмы, чем их осваивают? Откуда столько флота, чтобы на берег столько привезти.

Аукционы коснутся не только рыбы, но и краба. Отнять у существующих сейчас предприятий хотят по 50 процентов объёмов. Эти квоты выставят на торги, купить их сможет тот, кто больше заплатит. Рыбаки настроены против аукционов решительно. Все они уже вложились в строительство новых судов или перерабатывающих фабрик. На эти цели им обещали выделить инвестиционные квоты, то есть, разрешить вылавливать дополнительный объём рыбы. В итоге, когда большинство компаний взяли кредиты и начали строиться, вместо обещанных поощрений правительство преподнесло неприятный сюрприз.

- Аукционы приведут к снижению конкуренции. И всё! – уверен Владимир Журавлёв, генеральный директор ООО «СЗРК-Мурманск». - Ни одного довода, который был бы поддержан цифрами или просто логикой и здравым смыслом, я лично не услышал. Но всё это навязывается, накручивается.

Ещё один неприятный сюрприз - система контроля «Гонец». Это прибор, который отслеживает перемещение судна. Говорить о нём начали перед самым новым годом, а за две недели до январских выходных приняли решение, что с 1 января ни одно судно, не оборудованное «Гонцом», не может работать выше 75 градуса северной широты. Стоит прибор 150 тысяч рублей. А для его установки местным рыбопромышленникам необходимо пригнать траулер в Мурманск. За отпущенный срок сделать это, конечно, не успел никто.

- За лишние сутки пробега в порт Мурманск должен выкинуть в трубу, по-другому не могу сказать, порядка 10 тысяч долларов, - возмущается Юрий Задворный, генеральный директор ОАО «Мурмансельдь-2». - Столько же, чтобы вернуться в ту точку, где проводил вылов. Вот это издержки!

Не помогло даже вмешательство губернатора. Дать рыбакам отсрочку для установки «Гонца» Марина Ковтун попросила Министерство сельского хозяйства России.

- Вчера получили ответ за подписью Шестакова, что никаких изменений, «Гонец» будет устанавливаться, - сообщил Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - А последний абзац звучит так: «Уважаемая Марина Васильевна! Мы с пониманием относимся к вашим тревогам, но нужно бережно относиться к водным биологическим ресурсам». Вот на вчерашний вечер у нас такая ситуация.

Российские рыбаки с начала текущего года не могут подняться выше 75-й широты и вести промысел, в частности креветки и краба в районе арктического архипелага Шпицберген, сообщил председатель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев журналистам. По его словам, проблема возникла вследствие приказа Минсельхоза России, предписывающего установку отечественной спутниковой системы контроля «Гонец» до 1 января 2019 года на промысловые суда, работающие выше 75-й широты.



Владимир Григорьев уточнил, что приказ был подписан 15 ноября 2018 года, но обнародован лишь в середине декабря, «под ёлочку». Таким образом, у рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна было только две недели, чтобы закупить «Гонца», вернуть суда с промысла в российский порт для установки и вернуться на промысел.

Такая ситуация чревата не только огромными убытками, но и сокращением рыбодобычи. Рыбаки предполагают, что такими действиями их сейчас целенаправленно вытесняют из бизнеса и обвиняют в этом неких «новых игроков», которые уже активно регистрируют компании для участия в аукционах. Однако, утверждают мурманские рыбопромышленники, судов у них нет, а строить - дело долгое. Значит, победители аукционов просто начнут продавать выигранные квоты, что скажется и на цене продукции.