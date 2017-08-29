«Авангард» открывает двери для северян

Модернизацию внутреннего пространства спорткомплекса «Авангард» можно считать завершенной. Последним ремонт закончили в зале для баскетбола, волейбола и большого тенниса. Впрочем, на этом модернизация инфраструктуры объекта не закончится, так как у городских властей большие планы на дальнейшее развитие учреждения.

Красные буквы на стене в обновленном спортивном зале «Авангарда» ещё придерживает канцелярский скотч, их строители установили последними. А до этого в помещении сделали новую систему вентиляции, потолок и пол. Покрытие, по которому предстоит бегать посетителям комплекса, можно назвать самым современным. К паркету кеды и кроссовки буквально прилипают, так что даже случайно поскользнуться не получится.

- На пол постелен специальный спортивный паркет, обеспечивающий амортизацию, - поясняет Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - Пол действительно специальный.

Этот спортивный зал – трансформер, с помощью нехитрых манипуляций он превращается в площадку для баскетбола, мини-футбола, волейбола или большого тенниса. А чтобы игроки в разгар матча не разбили новые светильники, камеры наблюдения и случайно не повыбивали штукатурку из свежевыкрашенных стен, по периметру площадку защищает сетка. Эта ловушка гасит даже самые сильные удары, решение это простое, но применяется почему-то не так часто.

- Если говорить об этом зале, то с завершением здесь работ, мы закончили внутренние работы по всему «Авангарду». Сегодня он в том виде, в котором мы его планировали пять лет назад, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Это, прежде всего, стало возможным благодаря долгосрочному планированию и, во-вторых, потому что мы не отступали ни на шаг от того, что планировали.

Ещё одна гордость» Авангарда» – теплый бассейн, ежедневно большую чашу которого посещает по меньшей мере 600 человек. Ещё 200 посетителей ежедневно бывают в «лягушатнике» - бассейн для маленьких северян размерами скромнее, в нём под руководством тренеров учатся плавать и проходят специальную терапию маленькие дети. Причём на сеансы они ходят вместе с родителями. Занятия проводят в игровой форме, а эффект от них особенно заметен во время полярной ночи.

- У нас практически лучшая вода в городе, у нас сделан большой спортивный зал, кровля, фасад. Очень много работ сделано в последнее время, - отмечает Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - В этом году мы раньше открываемся, 30 августа мы готовы принять посетителей. Что По словам главы администрации Мурманска, вполне вероятно, что в Росте в ближайшее время появится полноценное футбольное поле. Таких спортивных объектов в городе немного. Так же власти подумывают о создании крытого ледового корта, где могли бы тренироваться хоккеисты.