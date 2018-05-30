Первого июня спортивный комплекс «Авангард» приглашает детей на бесплатные сеансы оздоровительного плавания. Спортивный центр уже не первый год принимает активное участие в мероприятиях в честь Дня защиты детей.

- Сейчас уже многие горожане уехали в отпуск, но всё равно хочется какой-то сделать праздник детям. Поэтому решили сделать его таким образом, - объясняет инициативу спорткомплекса Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард».

Руководство спортивного комплекса «Авангард» приглашает ребят до 14 лет на бесплатные сеансы в большую чашу бассейна. Таким образом сотрудники учреждения предлагают отметить праздник День защиты детей. А для тех, кто плавать не умеет, но очень хочет научиться, в бассейне есть доски для плавания и аквапояса. Несмотря на то, что вход бесплатный, бояться очередей, по словам сотрудников учреждения, не стоит. Опыт прошлый лет показывает, что 1 июня в спортивном центре проходит без происшествий.