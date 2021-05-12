Авария на железнодорожных путях в Карелии на время парализовала движение поездов

Как минимум два состава задержались в пути. На станции Заделье участка Петрозаводск – Медвежья Гора 19 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельс. Пострадавших во время ЧП нет.

Тем не менее, Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности. Заинтересовалась ситуацией и в Мурманском следственном отеле на транспорте. Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц железной дороги и примут меры реагирования.

На месте работала оперативная группа.

Отметим, что в результате происшествия было задержано движение пассажирского поезда № 15 Мурманск - Москва.