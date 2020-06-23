Аварийно-спасательный отряд Мурманска присматривает за «красным петухом»

На время пожароопасного периода аварийно-спасательный отряд Мурманска подключился к мониторингу и тушению лесных пожаров на территории города. Патрулирование проходит сразу по двум маршрутам.

Без малого 3,5 тысячи сохраненных человеческих жизней, более 10 тысяч аварийно-спасательных и других неотложных работ - всё это за 12 лет работы сделано руками 14 специалистов Мурманского аварийно-спасательного отряда. А в пожароопасный сезон они подключаются к мониторингу и тушению лесных пожаров на территории областного центра. Готовность отряда к работе проверил глава администрации города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Ситуация не простая. Прогноз на ближайшие недели говорит о том, что она останется непростой. На территории, которая находится в зоне ответственности нашего АСО, за истекший период произошёл один пожар. Мы работаем не отдельно, а с главным управлением ЧС по Мурманской области».

В распоряжении аварийно-спасательного отряда Мурманска – современное оборудование и снаряжение не только для тушения пожаров и спасения людей в экстремальных ситуациях, но и животных, оказавшихся в беде. Сегодня отряд базируется в небольшом помещении - уютно, но тесновато. И для техники нужны специализированные ангары. В администрации обещали помочь. Переезд запланирован на 2021 год.

Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска: «На базе управления дорожного хозяйства есть ангар. В настоящее время специалисты управления капитального строительства делают проект, чтобы АСО разместилось там. Это больше площади, там будет техника находиться в тепле. Это автономный комплекс, ни от кого зависеть мы не будем».

Комфортные условия для личного состава, ежедневно рискующего своими жизнями, очень важны. Их трудовые подвиги неоднократно отмечены почётными грамотными, благодарственными письмами от городского и областного руководства, наградами регионального и федерального уровней.