Август – разгар сезона для самой летней ягоды, Или выбираем вкусный арбуз

Один из признаков спелости арбуза - это правильный звук при простукивании. Если он глухой и глубокий, то плод ещё не созрел, если же звонкий, то ваш экземпляр насыщен соком.

А вот высохший арбузный хвостик – не стопроцентный признак сладости.

Ксения Зубкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Важно обратить внимание на так называемое «земляное пятно» - место, где плод соприкасался с почвой. Оно должно быть ярко жёлтым, не бледным и не зеленоватым. Чем насыщеннее цвет, тем дольше арбуз зрел в бахче».

Кожура должна быть жесткой, гладкой и матовой, что важно, без сильных дефектов и трещин.

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют покупать этот продукт в разрезанном виде.

Евгений Шлейфер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «В августе дыни и арбузы появляются на прилавках, именно в этом месяце мы, как Роспотребнадзор, рекомендуем его покупать. Обязательно при покупке нужно смотреть нет ли трещин, не колотые ли плоды, чтобы были без видимых дефектов, чтобы не было явной порчи, потому что на кожуре арбуза могут быть бактерии кишечной палочки, а мы не знаем, в каких условиях арбуз разрезался. Санитарные правила запрещают».

Приобретать арбузы нужно там, где соблюдаются санитарные нормы, например, в сетевых магазинах и на сертифицированных рынках. Также покупатель в праве запросить у продавца необходимые документы о качестве товара.

Евгений Шлейфер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Каждый продавец обязан предоставить декларацию о соответствии, обязан предоставить информацию о товаре, назвать организацию, откуда поступили арбузы. В июле сотрудники Управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в рамках мониторинга пищевой продукции отбирали пробы в крупных точках пищевой сети Мурманской области, исследовали арбузы, дыни, в том числе и на наличие нитратов. Всё соответствует нормам, нитратов не выявлено».

 

