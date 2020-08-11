Август на календаре – отопительный сезон не за горами

Пока летнее тепло согревает мурманчан, сотрудники ТЭЦ проводят ремонты, чтобы потом согревать земляков зимой. Министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев сегодня лично проверил ход работ.

Сейчас на Мурманской ТЭЦ ремонтируют три котла. Шестой – капитально, меняют воздухонагреватель и дымосос. Всего в этом году будут отремонтировано 11 котлов. Работы идут в плановом порядке, чётко по графику. Даже пандемия коронавируса не смогла выбить из колеи предприятие – все трудятся, строго соблюдая правила безопасности.

Сергей Буртасов, главный инженер АО «Мурманская ТЭЦ»: «Термометрия, применение средств индивидуальной защиты, разделение персонала, доставка. Мы действуем строго в определенных планах. Ремонтную программу мы выполняем строго в сроки. Максимально стараемся обезопасить и административный персонал, и ремонтный от взаимодействия с другим персоналом, который может как-то повлиять на здоровье сотрудников».

Со стороны регионального Министерства энергетики и ЖКХ нареканий к работе Мурманской ТЭЦ нет, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Латышев, когда осматривал предприятие. Также он рассказал, что, несмотря на огромную задолженность потребителей перед ресурсниками, а это 2 миллиарда рублей, организация изыскивает средства для бесперебойной работы в отопительный период.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Задолженность потребителей действительно довольно большая. Эта сумма, к сожалению, не снижается теми темпами, какими бы мы хотели. Но, тем не менее, запасы нормативного топлива создаются. Это касается не только Мурманской ТЭЦ, но и всех источников тепловой энергии в регионе. Создаются запасы по мазуту и по углю, по основным видам топлива, которые используются. И до начала отопительного сезона мы рассчитываем, что такой запас будет создан в полном объёме».