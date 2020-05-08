Авиационному отряду специального назначения Управления Росгвардии по Мурманской области исполнилось 6 лет

Праздник сотрудники отряда встретили на боевом дежурстве.

Авиационный отряд специального назначения в Мурманской области был создан в 2014 году на базе полиции. Уже в 2016 году подразделение вошло в состав Росгвардии.

Экипаж вертолёта под командованием подполковника полиции Александра Михайлова постоянно находится в боевой готовности. В случае необходимости он в кратчайшие сроки доставит бойцов СОБРа или ОМОНа в любую точку Заполярья.