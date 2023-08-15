Авиация Северного флота продолжает выполнять задачи боевого дежурства на арктических островах

Боевое дежурство Военно-воздушных сил России на арктических островах позволяет существенно расширить область применения авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

Игорь Чуркин, начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота: «Карские ворота - это вход в Севморпуть. С воздуха их охранять - это наша задача, задача 45-й армии ВВС Северного флота».

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ, бомбардировщиков Су-24 и корабельных истребителей Су-33 прибыли на арктические острова, проведя смену дежурных сил.

Проверить условия несения службы подчинённых на острове прибыл начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин.

Игорь Чуркин, начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота: «На этой широте задачи оперативно-тактической авиацией не выполняются, выполняем только мы. Самолёт предназначен как для ведения воздушного боя, так и для поражения целей».

Авиация Северного флота выполняет специальные задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики на двух арктических аэродромах - Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля и аэродром Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.