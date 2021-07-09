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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.07.21 19:30

Авиакомпания «Новапорт Холдинг» подписала соглашение с руководством мурманского аэропорта о строительстве нового терминала

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Андрей Чибис и руководитель компании Сергей Рудаков.

Самолёт авиакомпании «Победа» прибыл в аэропорт Мурманска с новой ливреей – «Мурманск - столица Арктики».

«Брендированный» самолёт будет летать по всей стране и за границу, что позволит жителям других регионов и стран узнать о столице Арктики немого больше. Борт авиакомпании - не первый самолёт с такой символикой, но дополнительная «реклама» нашего Заполярья пойдёт только на пользу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманск – столица Арктики! Это признанный факт, теперь этот факт и тезис ещё и на самолёте авиакомпании «Победа» и, конечно, это продвижение нашего региона, это продвижение города-героя, это продвижение арктического туризма».

По случаю торжественной встречи борта состоялось подписание соглашения о строительстве нового терминала в аэропорту Мурманска. Договор подписан между правительством области и ООО «Новапорт Холдинг». Компания занимается управлением и развитием российских аэропортов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это долгожданное событие – строительство нового комфортного терминала. С рукавами, красивого, удобного для внутренних перелётов. Мы договорились о том, что этот терминал будет построен в 2023 году, это будет большое и долгожданное событие. Это уже не просто соглашение о намерениях, есть очень чёткая «дорожная карта», чёткий план, подготовлена проектная документация».

Строительство нового терминала необходимо для повышения пропускной способности аэропорта, для оптимизации зон обслуживания пассажиров, а также этого требуют авиаперевозчики.

Сергей Рудаков, директор сети региональных аэропортов: «Терминал будет на самых современных технологиях, с двумя рукавами, с единой регистрацией, досмотром, с зонами отдыха перед вылетом, не с накопителями, как в старых терминалах, а зонами отдыха, с электронными посадочными талонами».

Директор «Новапорт Холдинг» также отметил, что важность реконструкции аэродрома стоит выше, чем постройка самого вокзала. От рукавов не будет никакого толку при отсутствии перрона, а плохая полоса не позволит принимать самолёты, именно поэтому ремонт аэродрома – первоочередная задача для компании. Общий объём инвестиций составляет более 2 млрд рублей.

Администрация города также возлагает большие надежды на будущий терминал – он должен поспособствовать развитию регионального туризма.

Евегний Никора, глава администрации города Мурманска: «Мурманская область, город-герой Мурманск – они действительно видят результат в экономику города, в формирование налогооблагаемой базы, связанной с туризмом, с въездным туризмом. Чем больше будет гостей у нашего прекрасного города, тем комфортнее будет наш город, тем ярче он будет».

На совещании с руководством ООО «Новапорт Холдинг» Андрей Чибис обсудил вопросы развития маршрутной сети аэропорта Мурманск.

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