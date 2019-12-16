День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.19 19:30
Авианосец «Адмирал Кузнецов», на котором 12 декабря произошёл пожар, отремонтируют и вернут в состав флота
Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Сейчас, по словам руководителя предприятия, продолжается дегазация помещений. Полноценную оценку повреждениям пока дать невозможно. Экспертизу специалисты смогут сделать только через пару недель. Тогда же станут известны примерные сроки восстановления и стоимость работ.
Напомним, возгорание на крейсере возникло во время сварочных работ, ликвидировать огонь удалось только спустя сутки. Во время ЧП пострадали 14 человек, двое военнослужащих погибли.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.
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Последние комментарии
Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
НИКОЛАЙ РУДЕНКО
14.12.19 11:34
Очень полезное для общества занятие. Дорогие ЗАПОЛЯРНИКИ я вот сижу, ЧИТАЮ, ЧТО ТАМ У вас ПРОИСХОДИТ И ЧЕСТНОЕ СЛОВО, НЕМНОГО ЗАВИДНО ОТ ТОГО, ЧТО У
Комментарий к новости:Центр, где помогают всем, отмечает 10-летие
NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
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