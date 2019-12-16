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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.19 19:30

Авианосец «Адмирал Кузнецов», на котором 12 декабря произошёл пожар, отремонтируют и вернут в состав флота

Об этом «Интерфаксу» сообщил   президент  Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Сейчас, по словам  руководителя предприятия, продолжается дегазация помещений. Полноценную оценку повреждениям пока дать невозможно. Экспертизу специалисты смогут сделать только через пару недель. Тогда же станут известны примерные сроки восстановления и стоимость работ.

Напомним, возгорание на крейсере возникло во время сварочных работ, ликвидировать огонь удалось только спустя сутки. Во время ЧП пострадали 14 человек, двое военнослужащих погибли.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. 

 

 

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