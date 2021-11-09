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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.21 19:30

Авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют поставить в модернизированный сухой док на 35-м судоремонтном заводе в июне будущего года

При этом сроки сдачи корабля будут сдвинуты на 2023 год. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Докование крейсера «Адмирал Кузнецов» состоится в июне следующего года. Корабль встанет на стапель нового дока для постановки винто-рулевой группы и корпусных работ. Его ремонт завершится летом 2023 года, и в конце того же года авианосец передадут флоту», - сказал собеседник агентства. По его словам, обновленный док способен принять крейсер уже к концу текущего года. «Однако эту технологическую процедуру безопаснее проводить при устойчивой погоде, в тёплое и светлое время», - добавил он.

Напомним, 30 октября 2018 года единственный большой плавучий док, способный принять авианосец, затонул. Других подходящих доков для приёма корабля такого водоизмещения на севере России нет. Тогда было решено путём объединения северной и южной камер сухого дока на территории 35-го завода в Мурманске построить однокамерный удлиненный док. Такие габариты необходимы для ремонта тяжёлого авианесущего крейсера.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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