Авианосец «Кузнецов» выйдет на первые после пожара и ремонта испытания в 2022 году

Об этом информационному агентству ТАСС, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Летом следующего года «Адмирал Кузнецов» должен во второй раз встать в док, а в 2022 году выйти на ходовые испытания», – отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас восстановление технической готовности корабля находится «в середине запланированного генеральным графиком срока». Он уточнил, что ремонт позволит продлить срок службы корабля на 5 лет. Сейчас, авианесущий крейсер проходит ремонт и модернизацию на 35-ом заводе в Мурманске. В декабре 2019 года при проведении работ в 1-м энергоотсеке корабля произошло возгорание. Потушить пожар, площадь которого превысила 500 кв. метров , удалось только к утру 13 декабря.

В результате происшествия погибли военнослужащий-контрактник и офицер из состава службы живучести корабля. Пострадали более десяти человек. А до этого, в доке 82-го судоремонтного завода в Росоляково на палубу крейсера рухнул кран, а сама платформа затонула. Плавучая мастерская на тот момент бала едва ли не единственным сооружением способным вместить огромный корабль.