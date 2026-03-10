Авиарейсы Минск-Мурманск могут стать круглогодичными, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» губернатор Андрей Чибис

Сейчас между Минском и Мурманском летает сезонный рейс, который начинает работу с конца весны и завершает в начале осени. Ближайший состоится в конце мая.

Пассажиров будет перевозить самолёт компании «Белавиа». Ожидаемая продолжительность полёта 2 часа 45 минут.

Если это направление будет пользоваться популярностью, то полёты могут начать осуществляться на постоянной основе. А предпосылки к этому есть. В Мурманской области каждый второй турист приезжает из Белоруссии.

Такую статистику привёл глава региона в эфире белорусского телеканала. Он также отметил, что альтернативой самолёту может служить поезд без пересадок, либо с пересадкой через Москву.

Напомним, что с 3 июня откроется авиасообщение между Карелией и Мурманской областью. Полёты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по средам. Продолжительность путешествия составит немногим более часа.