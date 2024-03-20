Авиаторы и спасатели МЧС России оттачивают мастерство в условиях Арктики

Каждый пилот и спасатель должен быть готов к работе в экстремальных условиях. Для этого требуется теоретическая подготовка и практические тренировки.

В Мурманске проходит сбор с лётным составом и спасателями МЧС России. Задача - усовершенствовать навыки полётов при спасательных операциях над водой вне видимости береговой черты, а также в ночное время суток.

Учебные задачи выполняет экипаж вертолёта Ми-8 в арктическом исполнении, который прошлым летом заступил на дежурство в Заполярье.

Регулярные тренировки, понимание аэродинамики и механики, использование современных технологий и взаимодействие с различными службами обеспечивают безопасность полётов и готовность к любым ситуациям.