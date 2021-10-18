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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.21 19:30

Авиаторы Северного флота передали родственникам останки лётчика, погибшего при обороне Мурманской области

Истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами обнаружили в ходе работ в районе реки Западная Лица в безымянном озере. 80 лет они пролежали в грунте на глубине 15 метров.

Родственникам останки лейтенанта Михаила Галунова, погибшего в октябре 1941 года, передали во время торжественной церемонии на территории музея ВВС Северного флота в гарнизоне Сафоново. В митинге приняли участие военнослужащие, гражданский персонал объединения, родственники погибшего лётчика и представители поисковой экспедиции, благодаря которым был найден и поднят самолёт.

28 июля 2021 года вместе были подняты 4 пулемета, двигатель, радиостанция, элементы кабины и другие обломки, а также личное оружие лётчика – пистолет ТТ. В месте обнаружения советского истребителя был установлен памятный знак с эмблемой Северного флота.

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