Аврора Бореалис всё чаще полыхает в небе Заполярья

Вестник осени, которая может стремительно перетечь в зиму. Речь о северном сиянии, огни которого всё чаще можно наблюдать в Заполярье. За природным явлением часто ведут охоту фотографы и видеографы. Например, великолепными кадрами Авроры Бореалис в социальных сетях поделился Валентин Жиганов.

Ролик снят недалеко от города Апатиты, ночью третьего сентября. Особый шарм пейзажу придают пурпурные облака, за которыми полыхает зелёным пламенем северное сияние. На одном из планов в небе так же виден объект, который движется из одного угла кадра в другой, по диагонали, скорее всего, это самолёт, или, например, небесное тело. Впрочем, в комментариях под видео уже поговаривают про НЛО. Вероятно инопланетян так же зачаровали сполохи Авроры Бореалис. Говорят, что с высоты и тем более из космоса это явление выглядит ещё более впечатляюще.