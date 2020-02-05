Авроры на небосклоне не будет – фейк, а закрытие галереи северного сияния - факт

Жителям Крайнего Севера и туристам теперь не доведётся полюбоваться северным сиянием, примерно так сообщила недавно редакция радио «Спутник», ссылаясь на Владимира Обридко, учёного института «ИЗМИР». Эта новость вызвала волну возмущения среди туроператоров.

Новость о том, что северного сияния не будет, стала для президента Ассоциации арктических гидов громом среди ясного неба. По горячим следам он попытался выйти на связь с заведующим гелиофизической лабораторией «ИЗМИР» АН. Как прокомментировал Владимир Онацкий президенту Ассоциации арктических гидов, ему звонков никаких не поступало, он вообще не давал такого интервью.

Даже, если новость фейк, то она уже успела разлететься по федеральным лентам. Как знать, какое число иностранных гостей и наших земляков последует советам учёного по фамилии Обидко и отложит свой тур в Заполярье до 2025 года.

Евгения Гавриленко, директор туристско-информационного центра: «Пока же от желающих полюбоваться на сияние Авроры нет отбоя. Даже после объявления карантина из-за коронавируса и прекращения авиасообщения с Китаем, в Мурманскую область продолжают ехать охотники за северным сиянием со всех уголков земного шара».

Вьетнамец Хой прекрасно говорит на русском языке, так как окончил авиастроительный институт в Москве. Вместе с ним из Ханоя приехали в надежде поймать полярное сияние его друзья. И даже перспектива провести для этого ночь в лесу их не пугает.

Алина Деркачева, специалист руководитель регионального туристского центра Евгения Гавриленко: «Если погода ясная, то шансов увидеть сияние много. Сегодня как раз такой день, значит, сотни гидов и фотографов повезут туристов на очередную охоту за Авророй и сногсшибальными фотографиями на её фоне».

А в это время, открывшаяся с октябре прошлого года галерея северного сияния в самом сердце города, прекратила свою работу. Уже пропала вывеска и демонтированы экспонаты. Хорошая бизнес-идея, несмотря на удачную локацию, хорошие отзывы и громкую рекламу, не прижилась. Создатели музея обещали посетителям на китайском и английском языках – фантастические цвета, уникальное видео и фотоматериалы седьмого чуда света, собранные за 20 лет. И утверждали, что это единственный в мире музей северного сияния. Одна из версий закрытия галереи - неподъемная для предпринимателей арендная плата.